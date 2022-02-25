Самарская область приняла первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

Тольятти, 25 февраля. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область. В регион эвакуировали 266 человек, половина из которых — дети.

Состав встретили на железнодорожной станции в Тольятти. Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что к приему беженцев все готово. Этого удалось добиться в том числе благодаря неравнодушным гражданам. Самарская область станет временным домом для многих людей, попавших в беду.

«Самарцам хорошо известны моральные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, кому плохо; береги свою историю и духовные ценности. Именно эти скрепы связывают наш народ», — заявил глава Самарской области.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в подмосковный Клин, ранее поделились впечатлениями от жизни в России. Они признались, что после нахождения под обстрелами чувствуют себя как в раю, передает «Ридус».

Подмосковные волонтеры ранее приняли второй поезд с беженцами из Донбасса. В регион приехали еще 400 человек, их разместили в санаториях и детских лагерях.