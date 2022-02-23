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Первый поезд с беженцами из ЛДНР прибудет в Самару 24 февраля

Общество
Первый поезд с беженцами из ЛДНР прибудет в Самару 24 февраля
Пресс- служба МЧС по Ростовской области  / 

Самара, 23 февраля. В регионе подготовлено четыре пункта временного размещения для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Под эти цели адаптированы санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районе, детский лагерь «Космос-2» в Красноярском районе, базы отдыха «Волжанка» и «Дубки» в Волжском районе.

В каждом ПВР будут организованы медосмотры, врачебная помощь, тестирование на COVID-19. Переселенцев проконсультируют по юридическим вопросам, мерам социальной поддержки. Для граждан трудоспособного возраста будут развернуты мобильные пункты службы занятости.

«В настоящее время Самарская область готова принять порядка 1000 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Прибытие железнодорожного состава ожидается 24 февраля. По предварительной информации почти половина прибывающих — это дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Ростовской области развернуто девять временных городков для помощи беженцам из Донбасса.

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