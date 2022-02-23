Третий раз за февраль: очередной трамвай сошел с рельсов в Самаре

Самара, 23 февраля. Очередной сход трамвая с рельсов произошел в областном центре. Первый вагон двухвагонного состава ушел в сторону встречного пути на улице Советской, рядом с пересечением с улицей Свободы. Водителю удалось затормозить в считанных сантиметрах от столба с проводами контактной сети.

Это уже не первый подобный инцидент за последние две с половиной недели. 5 февраля, сход трамвая произошел на улице Ставропольской. Вагон врезался в паркинг, с крыши которого за секунду до этого упала большая снежно-ледяная глыба, что и спровоцировало ДТП. В обоих упомянутых случаях трамваи выполняли рейсы по 13-му маршруту.

А 8 февраля сошел с рельсов второй вагон трамвая, следовавшего по 25-му маршруту, на мосту через железную дорогу на проспекте Кирова. Вагон вильнул в сторону проезжей части, по счастливой случайности в этом момент там не было автомобиля.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре планируется масштабное обновление трамвайного парка.