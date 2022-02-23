Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 17:16
17:15
Политика
Эрдоган: вооруженный конфликт на Украине никому не выгоден
17:14
Армия
Эрдоган: Турция применит российские комплексы С-400 в случае атаки на свою территорию
17:11
Весь мир
В Иране отменили итоги голосования по законопроекту об усилении контроля над интернетом
17:09
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
17:08
Политика
Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
17:07
Происшествия
СКР установил причастность наемников из «Правого сектора» к преступлениям в Донбассе
17:05
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам
17:04
Общество
Употребление орехов помогает снизить риск развития атеросклероза
17:03
Наука
Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах
17:02
Происшествия
Частный самолет Элтона Джона попал в сильный шторм по пути в США
Все новости

Третий раз за февраль: очередной трамвай сошел с рельсов в Самаре
Происшествия
Третий раз за февраль: очередной трамвай сошел с рельсов в Самаре
vk.com  /  МП ТТУ Самара

Самара, 23 февраля. Очередной сход трамвая с рельсов произошел в областном центре. Первый вагон двухвагонного состава ушел в сторону встречного пути на улице Советской, рядом с пересечением с улицей Свободы. Водителю удалось затормозить в считанных сантиметрах от столба с проводами контактной сети. 

Это уже не первый подобный инцидент за последние две с половиной недели. 5 февраля, сход трамвая произошел на улице Ставропольской. Вагон врезался в паркинг, с крыши которого за секунду до этого упала большая снежно-ледяная глыба, что и спровоцировало ДТП. В обоих упомянутых случаях трамваи выполняли рейсы по 13-му маршруту.

А 8 февраля сошел с рельсов второй вагон трамвая, следовавшего по 25-му маршруту, на мосту через железную дорогу на проспекте Кирова. Вагон вильнул в сторону проезжей части, по счастливой случайности в этом момент там не было автомобиля.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре планируется масштабное обновление трамвайного парка.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Третий раз за февраль: очередной трамвай сошел с рельсов в Самаре
самара происшествие общественный транспорт трамвай сход с рельсов
Комментировать