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Самарский губернатор отправил молодоженов в свадебное путешествие по региону
Общество
Самарский губернатор отправил молодоженов в свадебное путешествие по региону
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 23 февраля. Более трехсот пар в регионе решили зарегистрировать свои отношения в зеркальную дату 22.02.2022. Желающих было намного больше, но загсы уже в январе прекратили прием заявок, так как физически не успевали бы провести нужное количество церемоний.

«Для будничного дня более 300 заявлений – очень большая цифра. Обычно, если это не какой-то знаменательный день, у нас в 2 раза меньше», — пояснила руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

Во Дворце бракосочетаний в Самаре 22 февраля узаконили отношения 39 пар. Одну из церемоний посетил губернатор Дмитрий Азаров.

«Хочу вам пожелать, чтобы ваша семейная жизнь была такой же красивой, как дата, которую вы выбрали», — напутствовал новобрачных глава региона.

Дмитрий Азаров вручил молодоженам сертификаты на путешествие по Самарской области. По мнению губернатора, это поможет молодым людям больше узнать об истории самарской земли и заново в нее влюбиться.    

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самара загс самарская область
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