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«Спартак» и «Крылья Советов» обменялись защитниками и могут обменяться вратарями
Спорт
«Спартак» и «Крылья Советов» обменялись защитниками и могут обменяться вратарями
spartak.com  /  ФК Спартак

Самара, 23 февраля. В последний день трансферного окна в российской футбольной премьер-лиге «Спартак» и «Крылья Советов» совершили две встречные сделки. В обеих фигурируют защитники.

Столичный клуб выкупил права на самарца Никиту Чернова. Ранее футболист уже подписал контракт со «Спартаком», но он начинал действовать только летом, по истечении действующего соглашения с «Крыльями Советов». В Самаре восприняли это известие весьма негативно. Во-первых, в таком случае игрок уходил бы бесплатно, а во-вторых, тренерский штаб уже не рассчитывал на футболиста, который собрался покидать клуб.

Со стороны «Спартака» поступило предложение о выкупе прав на Чернова уже сейчас за компенсацию, и в «Крыльях» ответили согласием. Взамен в Самару отправится защитник Илья Гапонов. 24-летний уроженец Орла будет играть в «Крыльях» до конца сезона на условиях аренды с правом последующего выкупа.

Возможно, это не последний обмен игроками между «Спартаком» и «Крыльями Советов». По настойчиво появляющейся, но официально не подтверждаемой информации, столичному клубу интересен голкипер самарцев Иван Ломаев. Взамен «Спартак» готов отправить на берега Волги Александра Максименко, который проиграл конкуренцию в основе столичной команды Александру Селихову.

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