Экс-участковый обрезком шланга нанес увечье односельчанину в Самарской области

Самара, 20 февраля. Бывший участковый в звании майора полиции стал фигурантом уголовного дела после инцидента в селе Большое Микушкино Исаклинского района. Он повздорил с 37-летним односельчанином.

В ходе конфликта слуга правопорядка схватил обрезок шланга и нанес несколько ударов по руке оппонента, сломав ему два пальца.

Майор полиции не находился в этот момент при исполнении должностных обязанностей, отмечает «КП-Самара». Сейчас он ожидает окончания следственных действий под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области задержали за кражу нефти из трубопровода двух жителей города Отрадного.