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Три пункта для размещения тысячи беженцев из ДНР и ЛНР готовят в Самарской области
Общество
Три пункта для размещения тысячи беженцев из ДНР и ЛНР готовят в Самарской области
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Самара, 20 февраля. Тысячу беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять в Самарской области. Организацией этого процесса занимается созданный в регионе межведомственный штаб. В области готовится три пункта приема переселенцев.

Губернаторы Самарской и Ростовской областей Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили характер и объемы требуемой гуманитарной помощи для людей, эвакуированных в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. В приоритет поставлены первоочередные потребности семей с детьми и пожилых граждан из числа вынужденных переселенцев.

Первая колонна с гуманитарным грузом из Самарской в Ростовскую область отправится в понедельник, 21 февраля.

Ранее ФАН сообщал о размещении беженцев из ДНР и ЛНР в детском лагере в Воронеже.

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