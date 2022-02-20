Три пункта для размещения тысячи беженцев из ДНР и ЛНР готовят в Самарской области

Самара, 20 февраля. Тысячу беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять в Самарской области. Организацией этого процесса занимается созданный в регионе межведомственный штаб. В области готовится три пункта приема переселенцев.

Губернаторы Самарской и Ростовской областей Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили характер и объемы требуемой гуманитарной помощи для людей, эвакуированных в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. В приоритет поставлены первоочередные потребности семей с детьми и пожилых граждан из числа вынужденных переселенцев.

Первая колонна с гуманитарным грузом из Самарской в Ростовскую область отправится в понедельник, 21 февраля.

Ранее ФАН сообщал о размещении беженцев из ДНР и ЛНР в детском лагере в Воронеже.