Отца с сыном задержали под Самарой за кражу нефти

Самара, 20 февраля. Возле села Филипповка Кинельского района сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 18 и 52 лет. Они подключали к нефтепроводу шланги от передвижной насосной станции.

Злоумышленники оказались близкими родственниками, проживающими в городе Отрадном и ранее не привлекавшимися к уголовной ответственности. У них изъяли вакуумную цистерну с насосной станцией. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже из нефтепродуктопровода».

Ранее ФАН сообщал, что сотрудник УФСИН в Самаре задержал мигранта, поджегшего автомобиль любовника своей жены.