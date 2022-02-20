Мужчину, умершего в дачном поселке под Самарой, выносили через сугробы спасатели

Самара, 20 февраля. Сотрудникам поисково-спасательной службы региона пришлось вчера помогать в транспортировке тела умершего мужчины из дачного поселка, занесенного снегом. Сложная ситуация произошла в Волжском районе Самарской области, в дачном массиве «Природа» возле поселка Березки.

Житель региона отправился на свой дачный участок на лыжах. Там ему стало плохо, и он успел сообщить об этом сыну по телефону. Вызвать скорую помощь в занесенный снегом поселок не представлялось возможным. Когда сын самостоятельно добрался до дачного участка, то обнаружил отца уже без признаков жизни. Встал вопрос транспортировки тела.

«В спасательной операции задействован автомобиль и снегоход. Преодолевая снежные заносы высотой до 1,5 метров, спасатели добрались до дачного участка. На носилках погибшего несли 20 метров до снегохода, затем 1,5 километра по проселочным дорогам до места, где ожидали сотрудники полиции», — рассказали подробности в поисково-спасательной службе Самарской области.

От момента поступления звонка диспетчеру до окончания операции прошло четыре часа.

Ранее ФАН сообщал, что в Кинель-Черкасском районе Самарской области спасатели вызволили трех человек из машины, занесенной снегом.