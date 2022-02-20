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Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
Общество
Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
vk.com  /  ПСС Самарской области

Самара, 20 февраля. Сильнейший снежный шторм, обрушившийся на Самарскую область в ночь с субботы на воскресенье, занес многие автодороги. В снежном плену оказалась машина по доставке хлеба в Кинель-Черкасском районе, между селами Черновка и Первомайский.

В кабине хлебовозки находились три человека, телефоны у них разрядились, а бензин заканчивался, и отопитель в машине пришлось выключить. К вызволению пленников стихии пришлось подключать спасателей. Они добрались до застрявшего автомобиля на снегоходе к семи утра.

«Заложники погодных условий смогли отогреться в спасательном автомобиле, затем их доставили до населенного пункта», — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

В настоящее время проводятся работы по расчистке автодороги тяжелой техникой, но снежная пурга не прекращается.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре сдался полиции экс-руководитель муниципального предприятия «Благоустройство», обвиняемый в махинациях при заключении контрактов по уборке снега. Суд отправил его под домашний арест.

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спасатели самарская область
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