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Мигрант в Самаре поджег машину любовника жены на глазах сотрудника УФСИН
Происшествия
Мигрант в Самаре поджег машину любовника жены на глазах сотрудника УФСИН
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области

Самара, 19 февраля. Сотрудник УФСИН по Самарской области поймал преступника, который на его глазах совершил поджог автомобиля. Как выяснилось позже, злоумышленник оказался мигрантом, приехавшим из Средней Азии.

Злоумышленник уже находился в федеральном розыске за совершение другого преступления. Потерять осторожность его вынудила ревность. Оказалось, что автомобиль принадлежал любовнику его жены.

Пострадать могли и соседние авто, но, на их счастье, в момент совершения преступления мимо проходил майор внутренней службы Дмитрий Проскурин. Благодаря его четким действиям и отменной физподготовке преступник оказался задержан, а огонь не перебросился на другие машины.    

«За считанные секунды Дмитрий догнал поджигателя и скрутил его, а затем вызвал полицию и пожарных. Пламя удалось быстро погасить», — рассказали в УФСИН по Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники самарской таможни в аэропорту Курумоч обнаружили в багаже одной из туристок шкуру метрового крокодила-людоеда.

   

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