Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР

Самара, 19 февраля. Губернатор Дмитрий Азаров высказался о ситуации на Донбассе. Он заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.

«Самарская область никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников. Наш моральный долг — поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки», — заявил Дмитрий Азаров.

В Самарской области уже организовывались пункты размещения граждан, покинувших территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Ранее о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.