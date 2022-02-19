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Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
Общество
Самарская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Самара, 19 февраля. Губернатор Дмитрий Азаров высказался о ситуации на Донбассе. Он заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.

«Самарская область никогда не оставалась в стороне от беды братского народа, соотечественников. Наш моральный долг — поддержать людей, семьи в этот трудный момент. Обязательно рассмотрим все возможности для оказания помощи и поддержки», — заявил Дмитрий Азаров.

В Самарской области уже организовывались пункты размещения граждан, покинувших территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Ранее о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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