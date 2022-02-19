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«Крылья Советов» взамен вернувшемуся в «Рубин» Бегичу взяли в аренду другого хорвата
Спорт
«Крылья Советов» взамен вернувшемуся в «Рубин» Бегичу взяли в аренду другого хорвата
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 19 февраля. «Крылья Советов» объявили об аренде хорватского защитника Матео Барача. 27-летний футболист, поигравший за венский «Рапид» и привлекавшийся в сборную Хорватии, сейчас принадлежит ФК «Сочи», но у самарцев по окончании сезона будет право выкупа игрока. 

 «Матео Барач – рослый и квалифицированный центральный защитник. Он поиграл в «Сочи», знаком с российским футболом, поэтому времени на адаптацию ему практически не потребуется. Надеюсь, что в «Крыльях» Матео продемонстрирует свои лучшие качества и поможет нашей команде», — прокомментировал событие спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

В «Крыльях» Барач заменит в центре обороны своего соотечественника Сильвие Бегича, которого казанский «Рубин» досрочно отозвал из аренды. Кроме того, самарский клуб попробует договориться с московским «Спартаком» о переходе другого центрального защитника — Никиты Чернова — в столичный клуб уже этой зимой за компенсацию.

Ранее ФАН сообщал о том, что Чернов подписал соглашение со «Спартаком», которое начнет действовать летом 2022 года, по истечении контракта футболиста с «Крыльями Советов». В сложившейся ситуации тренерский штаб в оставшейся части сезона намерен использовать Чернова только в крайнем случае.

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Все новости / Спорт / «Крылья Советов» взамен вернувшемуся в «Рубин» Бегичу взяли в аренду другого хорвата
футбол самара спорт крылья советов
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