Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 14:15
14:10
Общество
Врач Базарова объяснила появление камней в почках малоподвижностью и нездоровым питанием
14:10
Происшествия
Арсенал огнестрельного оружия нашли дома у 62-летнего доцента НГТУ Воеводина
14:07
Политика
Авторы PresidentOnline назвали укрепление отношений между КНР и РФ угрозой для Токио
14:05
Армия
Баранец объяснил, какой козырь Москвы моментально остановит агрессию ВСУ в Донбассе
14:03
Политика
Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля
14:00
Видео
Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН
13:59
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
13:57
Происшествия
Начальник управления милиции Басурин сообщил о жертвах диверсий в ДНР
13:56
Весь мир
Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства
13:54
Олимпийские игры 2022
Женский лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине начнется на три часа раньше запланированного
Все новости

Жители Самары организовали митинг против живодера, повесившего кошку в школьном дворе

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:09
Происшествия
Жители Самары организовали митинг против живодера, повесившего кошку в школьном дворе
pexels.com  /  Ska4iKowka

Самара, 19 февраля. Во дворе школы №79 в областном центре несколько дней назад обнаружили труп кошки. Животное было выпотрошено и повешено на столбе. Жильцы окрестных домов опознали живодера по записи с домофона.

Самарцы призвали в соцсетях собраться возле школы для сбора подписей. На стихийный митинг пришло несколько десятков человек. По уверениям собравшихся, живодер ранее убивал голубей, потом щенков, теперь издевается над кошками. Участники собрания поставили подписи под требованием отправить изувера на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Кроме того, сведения, распространенные в соцсетях, в настоящее время проверяет полиция. В случае, если они подтвердятся, возможно возбуждение уголовного дела по фактам жестокого обращения с животными.

Ранее ФАН сообщал, что за убийство котенка житель Самары получил реальный тюремный срок.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жители Самары организовали митинг против живодера, повесившего кошку в школьном дворе
самара живодер
Комментировать