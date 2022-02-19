Жители Самары организовали митинг против живодера, повесившего кошку в школьном дворе

Самара, 19 февраля. Во дворе школы №79 в областном центре несколько дней назад обнаружили труп кошки. Животное было выпотрошено и повешено на столбе. Жильцы окрестных домов опознали живодера по записи с домофона.

Самарцы призвали в соцсетях собраться возле школы для сбора подписей. На стихийный митинг пришло несколько десятков человек. По уверениям собравшихся, живодер ранее убивал голубей, потом щенков, теперь издевается над кошками. Участники собрания поставили подписи под требованием отправить изувера на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Кроме того, сведения, распространенные в соцсетях, в настоящее время проверяет полиция. В случае, если они подтвердятся, возможно возбуждение уголовного дела по фактам жестокого обращения с животными.

Ранее ФАН сообщал, что за убийство котенка житель Самары получил реальный тюремный срок.