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Объявленный в розыск по делу о «золотом» снеге экс-глава самарского МП сдался полиции
Общество
Объявленный в розыск по делу о «золотом» снеге экс-глава самарского МП сдался полиции
telegram.org  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 19 февраля. Бывший глава муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников был задержан после того как явился в полицию со своим адвокатом. Накануне он был объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого по делу о «золотом» снеге.

История с Садовниковым разворачивалась стремительно в течение одной рабочей недели. В понедельник глава Самары Елена Лапушкина объявила о том, что он уволен с поста руководителя МП «Благоустройство». В среду стало известно, что его предполагается назначить заместителем главы Самарского внутригородского района по ЖКХ.

«Это выглядит просто как издевательство над здравым смыслом и жителями. То есть в масштабах города (9 районов) он работу завалил, а один район — не жалко?» — прокомментировал эту информацию депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Впрочем, уже на следующий день стало понятно, что о новом назначении не может быть и речи, так как Садовников стал очередным фигурантом по делу о «золотом» снеге. Ранее в рамках следственных действий были задержаны контрактный управляющий МП «Благоустройство» и главный бухгалтер одной из подрядных фирм.

Так как Садовников не отвечал на звонки и не находился дома, его объявили в федеральный розыск. В пятницу он добровольно явился в полицию со своим адвокатом и задержан на несколько суток в рамках уголовного производства.

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самара задержание благоустройство
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