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Переселенцы из ветхого жилья в Самарской области остались без крыши в новых домах

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 20:12
Происшествия
Переселенцы из ветхого жилья в Самарской области остались без крыши в новых домах
twitter.com  /  Мобильная приемная Губернатора Самарской области

Самара, 16 февраля. Крыши двух недавно построенных одноэтажных домов рухнули под тяжестью снега в городе Отрадном Самарской области. Сообщение об этом поступило в мобильную приемную губернатора Самарской области.

«Вот в такие дома переселили людей из ветхих домов. Не прошло и месяца — обвалилась крыша!»  — написала жительница Самарской области по имени Маргарита.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о том, что эти дома строила госструктура — Самарский областной фонд поддержки ИЖС на селе. Он напомнил, что предыдущий руководитель этой организации уже осужден на 4,5 года.

«Видимо, опыт предшественников ничему новых руководителей не учит», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

В отношении нынешней деятельности СОФПИЖС будет проведена прокурорская проверка.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре уволили директора МП «Благоустройство» за неудовлетворительную организацию работ по уборке снега.

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