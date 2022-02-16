Ограничения для детей в Самарской области продлили до начала марта

Самара, 16 февраля. Ограничения для несовершеннолетних, введенные в Самарской области, продлены до начала марта. Детям и подросткам по-прежнему запрещено посещать музеи, выставки, библиотеки, театры, участвовать в спортивных соревнованиях.

В школах для учащихся 5-8-х и 10-х классов, а также в учреждениях дополнительного образования ведется дистанционное обучение. На такой формат работы подростков отправили с 7 февраля. Информации об изменениях или продлении этого режима пока не поступало.

На оперштабе продление ограничений пояснили данными статистики. Из них следует, что за последнюю неделю заболеваемость детей и подростков снизилась примерно на треть. Среди 7-14-летних самарцев заболевших стало меньше на 36 процентов, среди молодых людей 15-17 лет — на 28 процентов.