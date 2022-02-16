Трое самарцев, осужденных за ложное «минирование», выплатят материальный ущерб

Самара, 16 февраля. В регионе вынесены решения судов в отношении трех граждан, в разное время сделавших ложные телефонные звонки с сообщениями о готовящихся терактах. Все они получили условные сроки.

Один из осужденных 22 февраля 2020 года дезинформировал спецслужбы о якобы предстоящем взрыве в торговом центре и на остановке общественного транспорта. Другой сообщал 11 июня того же года о «минировании» подразделения ВОХР. Третий 18 сентября 2021 года позвонил на номер 112 со сведениями о якобы готовящемся теракте на одном из крупных предприятий.

«Действиями виновных лиц, выразившимися в ложном сообщении о преступлении, была дезорганизована работа правоохранительных органов, затрачены силы и средства на проверку ложного сообщения о тяжком преступлении, федеральному бюджету причинен материальный ущерб», — считает прокуратура Кировского района г. Самары.

В этой связи в судебные органы поданы иски о взыскании с осужденных денежных средств на сумму причиненного ущерба. Размер требуемого возмещения не называется.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Самары хочет взыскать 375 млн рублей с организации, предоставившей городу земельный участок под новое кладбище.