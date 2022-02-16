Невостребованному железнодорожному вокзалу в Тольятти найдут новое применение

Самара, 16 февраля. Судьба железнодорожного вокзала в Тольятти обсуждалась в правительстве Самарской области в ходе совещания по транспортной безопасности. В настоящее время он крайне мало востребован.

Вокзал в Автозаводском районе Тольятти находится в стороне от жилых кварталов, ближе к заводским корпусам АВТОВАЗа. На него утром прибывает, а вечером отправляется один-единственный поезд сообщением Тольятти — Москва. Пригородные поезда проходят через станцию Жигулевское море в Комсомольском районе, электрички до станции Тольятти отменили несколько лет назад в связи с крайне низким пассажиропотоком.

По этой причине огромный вокзальный комплекс, который планировался также и в качестве автостанции, много лет остается невостребованным у жителей города. Если будет реализован проект нового железнодорожного вокзала в Центральном районе в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации, — здание в Автозаводском районе окончательно опустеет.

В этой связи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил главе Тольятти Николаю Ренцу перепрофилировать ненужные сейчас железнодорожникам площади.

«Вам, Николай Альфредович, разве не обидно, что такое здание стоит и не используется? Нужны идеи. Может, дополнительное образование, креативные индустрии, развлечения. Обсудите с бизнесом. Привлеките людей. Встречайтесь с дирекцией РЖД, обсуждайте. Найдите варианты», — обратился к градоначальнику глава региона.

Губернатор напомнил, что в мэрию Тольятти несколько лет назад представлялся проект использования здания вокзала в рамках всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Сейчас есть возможность реализовать этот проект.

Ранее ФАН сообщал, что на электропоездах «Ласточка» сообщением от Самары до Жигулевска и Сызрани с 1 марта 2022 года подорожает проезд.