Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 16:05
16:04
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал подчиненных приложить усилия для улучшения качества жизни населения
16:01
Олимпийские игры 2022
Читатели Washington Post призвали атлетов «повернуться спиной» к Валиевой во время проката
16:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую ленту трендов
16:00
Экономика
Силуанов: расчеты с вкладчиками в случае санкций против РФ будут обеспечены
15:58
Общество
Спасатели порекомендовали петербуржцам быть аккуратнее в условиях гололеда
15:53
Происшествия
Симферополец выпал из маршрутки, споткнувшись о проржавевший порог
15:51
Политика
Корнилов напомнил заявившему о «незаконности» ДНР и ЛНР Столтенбергу о Тайване и Косово
15:47
Олимпийские игры 2022
Сборная России побила рекорд по количеству медалей в лыжных гонках на Олимпиаде
15:47
Армия
Личный экстрасенс Ельцина: человечеству придется испытать ужас новой масштабной войны
15:44
Политика
Журналисты Sohu: Запад ждет следующего шага России по эскалации ситуации вокруг Украины
Все новости

Губернатор в Самаре раскритиковал мэра за нехватку водителей общественного транспорта
Общество
Губернатор в Самаре раскритиковал мэра за нехватку водителей общественного транспорта
vk.com  /  МП ТТУ Самара

Самара, 16 февраля. Вопросы транспортной безопасности обсуждались на совещании в областной столице. В ходе заседания был затронут вопрос работы общественного транспорта. Это стало поводом для критики со стороны губернатора Дмитрия Азарова в адрес мэра Самары Елены Лапушкиной.

Глава региона отметил большое количество жалоб со стороны населения на работу общественного транспорта и поинтересовался, какие меры предпринимает администрация города в этой связи. Градоначальница посетовала, что большинство проблем связано с нехваткой водительских кадров. Люди неохотно идут работать в муниципальное предприятие из-за низких зарплат. Это вызвало возмущение губернатора.

По его словам, регион запланировал серьезное обновление подвижного состава с привлечением федеральных средств.

«А что толку-то, если у вас водителей не будет? За счет чего вы повышаете зарплату водителей? Только за счет повышения тарифов на проезд? Дополнительно вы заложили что-то после того, как вам стало понятно, что ситуация очень непростая? Какие средства выделяются сейчас на поддержку ТТУ?» — обратился Дмитрий Азаров к Елене Лапушкиной.

Не получив внятного ответа на свои вопросы, глава региона попросил градоначальницу решить вопросы с привлечением кадров в транспортные предприятия, а область поможет с новым подвижным составом.

Ранее ФАН сообщал, что для ТТУ Самары планируется закупить 34 новых трехсекционных трамвая.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Губернатор в Самаре раскритиковал мэра за нехватку водителей общественного транспорта
самара общественный транспорт самарская область
Комментировать