Губернатор в Самаре раскритиковал мэра за нехватку водителей общественного транспорта

Самара, 16 февраля. Вопросы транспортной безопасности обсуждались на совещании в областной столице. В ходе заседания был затронут вопрос работы общественного транспорта. Это стало поводом для критики со стороны губернатора Дмитрия Азарова в адрес мэра Самары Елены Лапушкиной.

Глава региона отметил большое количество жалоб со стороны населения на работу общественного транспорта и поинтересовался, какие меры предпринимает администрация города в этой связи. Градоначальница посетовала, что большинство проблем связано с нехваткой водительских кадров. Люди неохотно идут работать в муниципальное предприятие из-за низких зарплат. Это вызвало возмущение губернатора.

По его словам, регион запланировал серьезное обновление подвижного состава с привлечением федеральных средств.

«А что толку-то, если у вас водителей не будет? За счет чего вы повышаете зарплату водителей? Только за счет повышения тарифов на проезд? Дополнительно вы заложили что-то после того, как вам стало понятно, что ситуация очень непростая? Какие средства выделяются сейчас на поддержку ТТУ?» — обратился Дмитрий Азаров к Елене Лапушкиной.

Не получив внятного ответа на свои вопросы, глава региона попросил градоначальницу решить вопросы с привлечением кадров в транспортные предприятия, а область поможет с новым подвижным составом.

Ранее ФАН сообщал, что для ТТУ Самары планируется закупить 34 новых трехсекционных трамвая.