Шкуру крокодила-людоеда не пустили в Самару таможенники

Самара, 15 февраля. Необычный «улов» достался сотрудникам таможенной службы в аэропорту Курумоч по прибытии рейса из Хургады. Интроскоп в зеленой зоне высветил в багаже одной из пассажирок очертания здоровенного крокодила.

К чучелам небольших крокодильчиков у возвращающихся из Египта туристов таможенники успели привыкнуть. Но на сей раз обнаружилось нечто новенькое. Это оказалась шкура нильского крокодила — самого крупного из африканских представителей своего рода и второго по величине в мире. Нильские крокодилы также печально известны как людоеды.

Шкура пресмыкающегося оказалась около метра длиной. Разрешительных документов у туристки на него не было. Хотя по закону подобные товары необходимо декларировать для провоза через таможенную границу ЕАЭС и получать на это специальное разрешение.

«В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)», — сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Судьбу крокодила и его хозяйки далее будут решать в транспортной полиции.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском аэропорту тестируют в реальных условиях систему отслеживания и уничтожения беспилотников, представляющих потенциальную угрозу.