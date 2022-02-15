Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:47
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Шкуру крокодила-людоеда не пустили в Самару таможенники
Общество
Шкуру крокодила-людоеда не пустили в Самару таможенники
ptu.customs.gov.ru  /  Приволжское таможенное управление

Самара, 15 февраля. Необычный «улов» достался сотрудникам таможенной службы в аэропорту Курумоч по прибытии рейса из Хургады. Интроскоп в зеленой зоне высветил в багаже одной из пассажирок очертания здоровенного крокодила.

К чучелам небольших крокодильчиков у возвращающихся из Египта туристов таможенники успели привыкнуть. Но на сей раз обнаружилось нечто новенькое. Это оказалась шкура нильского крокодила — самого крупного из африканских представителей своего рода и второго по величине в мире. Нильские крокодилы также печально известны как людоеды.

Шкура пресмыкающегося оказалась около метра длиной. Разрешительных документов у туристки на него не было. Хотя по закону подобные товары необходимо декларировать для провоза через таможенную границу ЕАЭС и получать на это специальное разрешение.

«В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)», — сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Судьбу крокодила и его хозяйки далее будут решать в транспортной полиции.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском аэропорту тестируют в реальных условиях систему отслеживания и уничтожения беспилотников, представляющих потенциальную угрозу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Шкуру крокодила-людоеда не пустили в Самару таможенники
таможня египет самара аэропорт крокодил
Комментировать