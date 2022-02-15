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Масштабное обновление трамвайного парка планируется в Самаре
Общество
Масштабное обновление трамвайного парка планируется в Самаре
 /  Невские Новости / Александра Щетинина

Самара, 15 февраля. Масштабное обновление подвижного состава трамвайного парка ожидается в областном центре. Трамвайно-троллейбусное управление подало заявку на приобретение 34 новых вагонов.

Трамваи предполагается закупать из категории трехсекционных низкопольников. Их планируется передать в Северное депо и поставить на 20-й и 22-й маршруты, связывающие исторический центр города со спальными районами.

Несмотря на периодическое обновление подвижного состава, в настоящий момент основу трамвайного парка Самары по-прежнему составляют вагоны Tatra, построенные в Чехословакии в 70-80-е годы прошлого века. Последнее поступление новых трамваев в Самару производилось накануне чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее ФАН сообщал, что для Самары и Тольятти в 2022 году будет закуплено более 150 новых автобусов.

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самара трамваи
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