Масштабное обновление трамвайного парка планируется в Самаре

Самара, 15 февраля. Масштабное обновление подвижного состава трамвайного парка ожидается в областном центре. Трамвайно-троллейбусное управление подало заявку на приобретение 34 новых вагонов.

Трамваи предполагается закупать из категории трехсекционных низкопольников. Их планируется передать в Северное депо и поставить на 20-й и 22-й маршруты, связывающие исторический центр города со спальными районами.

Несмотря на периодическое обновление подвижного состава, в настоящий момент основу трамвайного парка Самары по-прежнему составляют вагоны Tatra, построенные в Чехословакии в 70-80-е годы прошлого века. Последнее поступление новых трамваев в Самару производилось накануне чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее ФАН сообщал, что для Самары и Тольятти в 2022 году будет закуплено более 150 новых автобусов.