Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания

Самара, 15 февраля. Судья в отставке Евгений Гладков будет привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Соответствующее разрешение дала коллегия судей Самарского областного суда на сегодняшнем заседании.

Гладков в новогодние праздники дважды был замечен за рулем в нетрезвом состоянии. От медицинского освидетельствования он отказался. Но, имея статус судьи в отставке, он не мог быть привлечен к административной ответственности. Для этого требовалось, в частности, представление Генпрокурора РФ, которое и было рассмотрено областным судом.

Узнав о том, что этот процесс инициирован, Гладков попытался сыграть на опережение и добровольно сложить с себя статус судьи в отставке.

«Такой поворот будет означать, что Гладков теряет статус спецсубьекта без дискредитирующих оснований с момента решения ККС. За все ранее совершенные им правонарушения (в период действия судейского статуса) он не будет отвечать, и его невозможно привлечь к административной ответственности за пьяную езду: лишить права управления, назначить штрафы и т.д.», — пояснил замысел Гладкова депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Заседание по заявлению Гладкова было назначено на 18 февраля, но за три дня до него Генпрокуратуре удалось успеть добиться удовлетворения своего представления. Которое, впрочем, еще по закону может быть обжаловано.