Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 18:44
18:42
Экономика
Владимир Путин заявил об увеличении объемов торговли между Россией и Германией
18:40
Происшествия
Военнослужащего оштрафовали на 1,3 млн рублей за дачу взятки сотрудникам ФСБ на Урале
18:40
Армия
Шойгу проинспектировал объекты инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии
18:38
Армия
Шойгу поручил продолжить развитие пункта базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе
18:37
Общество
Песков пропустил открытие Олимпиады в Пекине из-за заражения «Омикроном»
18:37
Общество
Госдума одобрила проект о бесплатном пребывании в больнице детей-инвалидов с родителями
18:37
Общество
Судье в отставке, уличенному в Самаре в пьяной езде, не удалось уйти от наказания
18:37
Весь мир
Клинцевич: избранный премьер-министром Ливии Фатхи Башага сможет наладить ситуацию в стране
18:37
Происшествия
Психбольную женщину задержали в Махачкале за попытку украсть ребенка
18:35
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего по прохожим с балкона мужчину
Все новости

Проезд на «Ласточках» в Самарской области подорожает с марта
Общество
Проезд на «Ласточках» в Самарской области подорожает с марта
mzd.rzd.ru  /  Пресс-служба МЖД РФ

Самара, 15 февраля. В регионе скорректировали тарифы на проезд в скоростных электропоездах «Ласточка», которые ходят из областного центра до Тольятти, Жигулевска и Сызрани. Они вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Новый предельный тариф по территории Самары составит 40 рублей. За следующие 10 км нужно будет заплатить еще 21 рубль, далее по 2,1 рубля за каждый километр пути. 

Сейчас проезд на «Ласточке» в административных границах Самары составляет, как и на обычном электропоезде, 23 рубля. Билет до станции Жигулевское море, находящейся в городе Тольятти, стоит 144 рубля, до Жигулевска — 165 рублей, до Сызрани — 204 рубля.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре могут вернуть городские автобусные маршруты муниципальному перевозчику.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Проезд на «Ласточках» в Самарской области подорожает с марта
тарифы самара самарская область электропоезд пассажирские перевозки
Комментировать