Проезд на «Ласточках» в Самарской области подорожает с марта

Самара, 15 февраля. В регионе скорректировали тарифы на проезд в скоростных электропоездах «Ласточка», которые ходят из областного центра до Тольятти, Жигулевска и Сызрани. Они вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Новый предельный тариф по территории Самары составит 40 рублей. За следующие 10 км нужно будет заплатить еще 21 рубль, далее по 2,1 рубля за каждый километр пути.

Сейчас проезд на «Ласточке» в административных границах Самары составляет, как и на обычном электропоезде, 23 рубля. Билет до станции Жигулевское море, находящейся в городе Тольятти, стоит 144 рубля, до Жигулевска — 165 рублей, до Сызрани — 204 рубля.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре могут вернуть городские автобусные маршруты муниципальному перевозчику.