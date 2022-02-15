«Крылья Советов» поддержали биатлониста Латыпова

Самара, 15 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвергся массовой атаке хейтеров в соцсетях после неудачной стрельбы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. На родине спортсмена в Самарской области ему выражают поддержку.

«Эдик, мы с тобой! Ждем на матчах», — такое сообщение появилось в официальном Telegram-аккаунте ПФК «Крылья Советов».

Болельщики «Крыльев» в соцсетях также призывают разбавлять поток хейта в адрес биатлониста словами поддержки.

Сами «Крылья Советов» в день биатлонной эстафеты также выступили крайне неудачно, проиграв на турецком сборе контрольный матч казанскому «Рубину» со счетом 0:5.