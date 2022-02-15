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«Крылья Советов» поддержали биатлониста Латыпова
Спорт
«Крылья Советов» поддержали биатлониста Латыпова
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 15 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвергся массовой атаке хейтеров в соцсетях после неудачной стрельбы в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. На родине спортсмена в Самарской области ему выражают поддержку.

«Эдик, мы с тобой! Ждем на матчах», — такое сообщение появилось в официальном Telegram-аккаунте ПФК «Крылья Советов».

Болельщики «Крыльев» в соцсетях также призывают разбавлять поток хейта в адрес биатлониста словами поддержки.

Сами «Крылья Советов» в день биатлонной эстафеты также выступили крайне неудачно, проиграв на турецком сборе контрольный матч казанскому «Рубину» со счетом 0:5.

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футбол россия самара спорт биатлон крылья советов латыпов олимпиада 2022
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