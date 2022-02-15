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Жена начальника полиции Самары пожаловалась президенту на депутата Госдумы

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 14:37
Общество
Жена начальника полиции Самары пожаловалась президенту на депутата Госдумы
pixabay.com  /  succo

Самара, 15 февраля. Суд над начальником самарской полиции Вячеславом Хомских, обвиняемым во взятках от ОПГ, продолжает сопровождаться попытками скандалов. Ранее подсудимый просил суд вынести определение в адрес депутата Госдумы Александра Хинштейна, который комментирует ход дела в публичном пространстве.

Теперь похожую жалобу написала супруга полицейского Александра Султанова. Причем в числе ее адресатов — и президент России.

«Она жалуется на мои «сомнительные выступления», которые-де возмущают не только родственников подсудимого, но и «его действующих коллег, которые также считают его непричастным». Интересно было бы на этих «коллег» посмотреть», — комментирует происходящее сам Александр Хинштейн.

По словам парламентария, он видит в этой ситуации подтверждение того, что его деятельность эффективна.

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суд самара
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