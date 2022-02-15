Жена начальника полиции Самары пожаловалась президенту на депутата Госдумы

Самара, 15 февраля. Суд над начальником самарской полиции Вячеславом Хомских, обвиняемым во взятках от ОПГ, продолжает сопровождаться попытками скандалов. Ранее подсудимый просил суд вынести определение в адрес депутата Госдумы Александра Хинштейна, который комментирует ход дела в публичном пространстве.

Теперь похожую жалобу написала супруга полицейского Александра Султанова. Причем в числе ее адресатов — и президент России.

«Она жалуется на мои «сомнительные выступления», которые-де возмущают не только родственников подсудимого, но и «его действующих коллег, которые также считают его непричастным». Интересно было бы на этих «коллег» посмотреть», — комментирует происходящее сам Александр Хинштейн.

По словам парламентария, он видит в этой ситуации подтверждение того, что его деятельность эффективна.