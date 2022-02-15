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Скандалы с уборкой снега в Самаре продолжаются: уволен директор МП «Благоустройство»
Общество
Скандалы с уборкой снега в Самаре продолжаются: уволен директор МП «Благоустройство»
telegram.org  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 15 февраля. Мэр областного центра Елена Лапушкина объявила об увольнении директора муниципального предприятия «Благоустройство» Евгения Садовникова. Это решение принято в связи с неудовлетворительной работой по уборке снега в городе.

«За два дня объездов мы посмотрели практически все районы. Работы ведутся, но замечаний остается очень много. Многое было оговорено, проблемы озвучены, но организации работ нет. Поэтому выводы сделаны, кадровые решения приняты», — пояснила Елена Лапушкина.

Ранее контрактный управляющий МП «Благоустройство» Антон Богданов был задержан силовиками за махинации при заключении договоров на работы по уборке снега.

Тем временем прокуратура Самары вынесла предостережения главам всех девяти внутригородских районов в связи с некачественной уборкой снега.

«В период 2021–2022 гг. прокурорскими проверками выявлено более 1700 нарушений зимнего содержания города, в том числе более 1300 нарушений при содержании внутриквартальных проездов и придомовых территорий», — говорится в сообщении надзорного органа.

Главы районов предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства.

Ранее прокуратура завела административное дело на первого вице-мэра Самары за плохую организацию работ по снегоуборке.

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самара благоустройство уборка снега
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