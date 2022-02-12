Пьяный рецидивист в Самарской области спилил кухонным ножом елку у районного ДК

Самара, 12 февраля. Полицейские в райцентре Челно-Вершины сумели найти злоумышленника, спилившего под Новый год ель прямо у районного дома культуры. Им оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель.

Задержанный пояснил, что вечером 27 декабря прошлого года он распивал спиртные напитки с приятелем и в состоянии алкогольного опьянения решил подарить тому елку на Новый год. Он взял из дома кухонный нож и с таким орудием пошел добывать новогоднее дерево прямо к зданию сельской администрации.

Но там его в процессе надпиливания спугнул охранник, и тогда злоумышленник двинулся в направлении еловой аллеи перед домом культуры.

«Обойдя аллею и выбрав ель, путем надпиливания ножом сломал ее, унес и подарил знакомому», — повествует о дальнейших событиях ГУ МВД России по Самарской области.

Ущерб, нанесенный сельской администрации, чиновники оценивают в сумму, превышающую 55,2 тысячи рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме, теперь он дожидается окончания следственных действий и передачи дела в суд под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Самары завела административное дело на первого вице-мэра за плохую организацию уборки снега.