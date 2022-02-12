Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 15:59
15:55
Шоу-бизнес
Моргенштерна развеселило приглашение вступить в партию «Яблоко»
15:54
Происшествия
Мужчина украл 27 игрушек из автомата в Зеленогорске
15:52
Общество
Самым высоким солдатом казахстанской армии стал рядовой Мухамедов из Алматинской области
15:50
Экономика
Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
15:50
Происшествия
Более 40 человек пострадали при взрыве автобуса в Китае
15:49
Общество
Драпеко напомнила, как Кириенко бесплатно выступала перед ветеранами и молодежью
15:49
Политика
Президент Украины Зеленский заверил, что следит за развитием ситуации в стране
15:47
Происшествия
Сотрудница салона красоты пострадал при пожаре в Уфе
15:43
Интервью
Актер Егор Бакулин: «Мне нравится погружаться в другие эпохи»
15:40
Политика
Лавров озвучил Блинкену позицию России по провокационным действиям США на Украине
Все новости

Пьяный рецидивист в Самарской области спилил кухонным ножом елку у районного ДК
Происшествия
Пьяный рецидивист в Самарской области спилил кухонным ножом елку у районного ДК
Невские Новости  / 

Самара, 12 февраля. Полицейские в райцентре Челно-Вершины сумели найти злоумышленника, спилившего под Новый год ель прямо у районного дома культуры. Им оказался неоднократно судимый 40-летний местный житель.

Задержанный пояснил, что вечером 27 декабря прошлого года он распивал спиртные напитки с приятелем и в состоянии алкогольного опьянения решил подарить тому елку на Новый год. Он взял из дома кухонный нож и с таким орудием пошел добывать новогоднее дерево прямо к зданию сельской администрации.

Но там его в процессе надпиливания спугнул охранник, и тогда злоумышленник двинулся в направлении еловой аллеи перед домом культуры.

«Обойдя аллею и выбрав ель, путем надпиливания ножом сломал ее, унес и подарил знакомому», — повествует о дальнейших событиях ГУ МВД России по Самарской области.

Ущерб, нанесенный сельской администрации, чиновники оценивают в сумму, превышающую 55,2 тысячи рублей. Свою вину мужчина признал в полном объеме, теперь он дожидается окончания следственных действий и передачи дела в суд под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Самары завела административное дело на первого вице-мэра за плохую организацию уборки снега.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пьяный рецидивист в Самарской области спилил кухонным ножом елку у районного ДК
происшествие самарская область новогодняя елка
Комментировать