Прокуратура оштрафует первого вице-мэра Самары за плохую уборку снега

Самара, 12 февраля. Качество уборки снега в областном центре стало предметом очередной проверки со стороны прокуратуры города. По ее итогам в отношении первого заместителя главы города Самары возбуждено административное дело. В релизе прокуратуры не указано, кому именно из двух первых вице-мэров грозит штраф.

Надзорный орган сообщает, что ранее лица и организации, причастные к уборке снега в Самаре, уже неоднократно штрафовались. В частности, МП «Благоустройство» в общей сложности прошлой зимой рассталось с 15 млн рублей. Полтора миллиона ушли на штрафы со счетов одного из подрядчиков — ООО «Кедр-1».

«На неспособность ООО «Кедр-1» и МП «Благоустройство» имеющимися материально-техническими ресурсами обеспечить допустимый уровень содержания автомобильных дорог городского округа Самара неоднократно указывалось на межведомственных совещаниях при прокуроре города. Вместе с тем в настоящее время прокуратурой города повторно вскрыты факты отсутствия необходимого количества техники и людского резерва для качественной уборки снега на территории города», — отметили в надзорном органе.

По сведениям ФАН, первому вице-мэру согласно части 1 статьи 12.34 КоАП РФ грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Тем временем за махинации, связанные с уборкой снега в Самаре, задержаны сотрудники МП «Благоустройство» и организации-подрядчика.