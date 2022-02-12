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Самый старый особняк Самары превратят в высокотехнологичное почтовое отделение
Общество
Самый старый особняк Самары превратят в высокотехнологичное почтовое отделение
maps.yandex.ru  /  Яндекс.Карты

Самара, 12 февраля. Заброшенный особняк в историческом центре Самары перейдет в собственность «Почты России» и будет отреставрирован. Там разместится первое в стране высокотехнологичное отделение связи с расширенным спектром услуг и коворкингом.

Речь об особняке на углу улиц Алексея Толстого и Пионерской. Он был построен в 1840 году для титулярного советника Неронова и на нынешний момент считается самым старым сохранившимся строением Самары.

Здание неоднократно меняло владельцев и отчасти внешний облик. Практически весь советский период особняк принадлежал Приволжскому военному округу, используясь в качестве ветеринарного управления, редакции и типографии окружной газеты. Любопытно, что типография в этом доме размещалась и в течение нескольких лет ранее, на рубеже XIX и XX столетий.

Существует легенда, что в этом доме жили во время Великой Отечественной войны дочь и сноха Иосифа Сталина. Это известно из воспоминаний самой Надежды Аллилуевой, но точный адрес дома в них не указан, и вполне вероятно, что речь может идти о соседнем здании.

В любом случае особняк Неронова имеет безусловную культурную и историческую ценность, но нуждается в реставрации, так как последние 10 лет находился в заброшенном состоянии. 

«Здесь очень много аутентичных деталей. Сохранилась настоящая дореволюционная метлахская плитка на первом этаже, лепнина, двери, часть балясин на лестнице», — рассказала Елена Пузикова, представитель Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Достигнута договоренность, что восстановлением здания займется «Почта России». После завершения работ в нем планируется открыть первое в стране многофункциональное отделение связи.

В 2021 году усилиями «Почты России» было отреставрировано еще одно историческое здание в Самаре, где разместилось первое в стране реально работающее ретро-отделение связи.

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самара почта россии архитектура культурное наследие
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