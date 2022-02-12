Женщина пыталась зарезать пятилетнего сына в Энгельсе

Энгельс, 12 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы Энгельса. Задержанная фигурантка подозревается в покушении на убийство ребенка.

В региональном СУ СКР считают, что преступление произошло ночью 12 февраля. Злоумышленница схватила нож и набросилась на пятилетнего сына.

Ребенку удалось выжить. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Мальчик получил ранения в живот, грудь и шею. Сейчас правоохранителей также начали тщательную проверку семьи ребенка, в каких условиях он жил.

Недавно в Саратове женщина набросилась на маленьких дочь и сына. Врачам спустя несколько недель удалось нормализовать состояние девочки, ее брат погиб, сообщил сайт «360».