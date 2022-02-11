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Демография в Самарской области: в 2021 году в регионе умерло вдвое больше, чем родилось
Общество
Демография в Самарской области: в 2021 году в регионе умерло вдвое больше, чем родилось
vk.com  /  Родильный дом имени К.А.Гуткина

Самара, 11 февраля. Население региона за 11 месяцев 2021 года уменьшилось на 27 753 человека. Такие данные приведены в докладе Самарастата.

По данным ведомства, с января по ноябрь прошлого года ушли из жизни 52 966 самарцев. Рождаемость не восполнила эти потери даже наполовину — на свет в этот период появилось 25 213 малышей.

По сравнению с тем же периодом 2020 года рождаемость снизилась несущественно, а вот смертность возросла почти на 6 тысяч человек.

Единственным муниципалитетом, где не отмечено снижение численности населения, стал Волжский район. Что объясняется массовым переездом в новостройки на территории района большого количества семей на пике репродуктивного возраста. В основном это миграция внутри региона, и общеобластную тенденцию данные по Волжскому району вряд ли корректируют.

Ранее ФАН сообщал, что Самарская область направит в 2022 году 17,5 млрд рублей в качестве мер социальной поддержки семьям с детьми.

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смертность рождаемость демография самарская область убыль населения
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