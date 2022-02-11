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Глава Самары призвала жильцов очищать свои балконы от снега и сосулек самостоятельно
Общество
Глава Самары призвала жильцов очищать свои балконы от снега и сосулек самостоятельно
telegram.org  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 11 февраля. В городской администрации прошло большое совещание, посвященное ликвидации последствий затяжных снегопадов, обрушившихся на регион. Муниципальные власти, управляющие компании и подрядные организации подвергаются непрерывной критике за организацию и качество работ.

В частности, как обнаружил ФАН, в Twitter-аккаунт мобильной приемной самарского губернатора ежедневно поступают десятки жалоб на состояние дорог, тротуаров, подъездных путей, дворовых проездов и т. п. Похожая ситуация и в аналогичных аккаунтах других ветвей городской и областной властей.

Глава Самары Елена Лапушкина разобрала с участниками совещания ряд поступивших жалоб и потребовала устранения их причин к ближайшему утру. Отдельно градоначальница обратила внимание на состояние крыш, необходимость своевременной очистки снега и наледи с кровли домов.

При этом Елена Лапушкина призвала участвовать в процессе в том числе и рядовых самарцев.

«Прошу жильцов многоквартирных домов, на чьих балконах наблюдается скопление снега и сосулек, также не оставлять это без внимания и очищать», — обратилась к населению градоначальница.

Ранее ФАН сообщал, что из-за падения наледи с крыши на 52-летнюю женщину в Самаре было возбуждено уголовное дело.

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самара снегоуборка
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