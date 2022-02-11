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Подрядчик по отлову собак в Самаре отдаст свой питомник под реабилитационный центр
Общество
Подрядчик по отлову собак в Самаре отдаст свой питомник под реабилитационный центр
Личный архив  /  Арсений Островский

Самара, 11 февраля. В регионе продолжаются поиски территории под реабилитационный центр для бездомных животных. С инициативой его создания вышла на власти клиника «ФлагманВет». Такое заведение может помочь решить насущную проблему с бродячими собаками в Самаре.

Эту проблему и пути ее решения подробно освещал ФАН в своем расследовании. К поиску вариантов подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн. В его приемной состоялся диалог с участием клиники «ФлагманВет» и действующего подрядчика по отлову собак в Самаре — ООО «Добрые люди».

Эта фирма подвергается населением критике за негуманные методы отлова животных. Кроме того, жители Самары считают, что после стерилизации собак массово возвращают на улицы, формируя таким образом новые агрессивные стаи. По этим фактам в настоящее время проводится прокурорская проверка.

На встрече у депутата «Добрые люди» озвучили готовность предоставить свой питомник в Красноглинском районе Самаре под строительство на его базе реабилитационного центра. Механизмы и условия передачи территории и помещений еще будут предметом дальнейшего обсуждения.

Тем временем под проект, который будет пилотным в регионе, готовится соответствующая законодательная база.

«На текущей неделе в Государственную думу внесен законопроект, распространяющий форму государственно-частного партнерства на строительство и обеспечение работы приютов для безнадзорных животных», — сообщается на официальном сайте депутата Хинштейна.

Ранее ФАН сообщал, что бродячих собак в Самаре предложили заносить в электронную базу, чтобы вести строгий учет использованию бюджетных средств при отлове и стерилизации животных.

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самара бродячие собаки
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