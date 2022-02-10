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«Девятку» за 7 млн рублей выставили на продажу в Тольятти

Экономика
«Девятку» за 7 млн рублей выставили на продажу в Тольятти
wikipedia.org

Тольятти, 10 февраля. Красный хетчбэк ВАЗ-2109 с пробегом всего 11 километров был выставлен на продажу в Тольятти. За машину, выпущенную в 1992 году, продавец просит 7 млн рублей, сообщают «Известия».

Машина имела всего одного владельца с момента ее выпуска.

«Новый автомобиль, экспортный вариант, без предпродажной подготовки, продается для подарка или коллекции в музей», — сказано в объявлении.

«Девятка» оснащена 1,3-литровым бензиновым карбюраторным двигателем мощностью 64 л. с., имеет механическую коробку передач.

Пятидверный хетчбэк ВАЗ-2109 выпускался с 1987 по 2011 год. Его продавали за границей, экспортируя не только в страны Западной Европы, включая Великобританию, но и в Канаду.

Тем временем АвтоВАЗ начал сборку кузова для автомобиля нового поколения Lada Granta, построенной на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan.

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