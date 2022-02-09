Посетители Самарского зоопарка в День всех влюбленных выберут лучшую пару среди животных

Самара, 9 февраля. Горожане выбирают лучшую пару среди обитателей городского зоопарка. Итоги голосования подведут в День всех влюбленных, 14 февраля. Победители конкурса будут награждены памятным знаком — «сердечком» и любимым лакомством.

Среди претендентов на победу 17 пар животных — амурские тигры Кактус и Кассандра, нильские крокодилы Кузя и Герда, канадские волки Малыш и Альфа, крокодиловые кайманы Тоша и Кокоша, а также еноты-полоскуны, полярные совы, лебеди-шипуны, индийские павлины и многие другие обитатели зоосада.

В рамках Дня всех влюбленных сотрудники зоопарка проведут для посетителей экскурсию и расскажут о поведении местных пар в брачный период, а также о семейной жизни животных и особенностях воспитания потомства.

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