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Охотник за дронами появился в самарском аэропорту Курумоч
Общество
Охотник за дронами появился в самарском аэропорту Курумоч
wikipedia.org  /  Government.ru / CC BY 4.0

Самара, 8 февраля. Международный аэропорт Курумоч стал площадкой для испытаний комплекса «ROSC-1» в реальных условиях. Комплекс представляет собой систему управления дроном-перехватчиком, получившим имя «Волк-18».

Комплекс разработан в ВКО «Алмаз-Антей». Как рассказали в концерне,  «Волк-18» настроен на поиск беспилотников, которые могут составлять угрозу охраняемому объекту. При обнаружении такого потенциально опасного дрона система выводит его из строя с помощью специальных сеток-ловушек. А если все заряды расстреляны, «Волк-18» может получить команду пойти на таран «неприятеля».

Макет комплекса «ROSC-1» можно будет увидеть 9 и 10 февраля в Москве на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022.

Ранее ФАН сообщал, что из самарского аэропорта в 2022 году можно будет улететь в 18 городов России по субсидируемым тарифам.

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самара аэропорт беспилотники дроны
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