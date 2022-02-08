Индивидуальный предприниматель в Самаре будет мыть метро целый год за 6,8 млн рублей

Самара, 8 февраля. На портале госзакупок прошли торги на клининговые услуги в самарском метрополитене. Подрядчик должен был взять на себя обязательство обеспечить ежедневную уборку на трех станциях в течение года.

Причем в список необходимых работ входит не только подметание и мытье полов, протирка поручней, но и, например, скалывание льда в зимний период на подходах к станциям. Работа должна вестись как в дневное время, так и в ночное.

Речь в лоте шла о трех станциях — Алабинская, Гагаринская и Спортивная. Стартовая цена превышала 9 млн рублей. Из трех претендентов победил индивидуальный предприниматель, согласившийся сбить эту цену почти втрое. Ему заплатят 6 867 270,75 рублей.

Подряд еще на шесть станций ранее выиграл другой индивидуальный предприниматель. Всего в самарском метро 10 станций.

Ранее ФАН сообщал, что ради строительства станции метро Театральная в Самаре изменят закон о тишине так, чтобы он позволял вести работы в ночное время.