Полицейские под Тольятти нашли 2 кг наркотиков в обшивке Audi и еще 2 — в «закладках»

Самара, 8 февраля. Реализацию наркотиков в особо крупном размере удалось пресечь полицейским в Ставропольском районе Самарской области. На автотрассе М5 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Audi для проверки документов и обратили внимание на подозрительное поведение пассажира.

При осмотре машины в подлокотнике был обнаружен один сверток, а затем в обшивке багажника - еще пять. Автоинспекторы вызвали опергруппу.

Полицейские установили, что подозрительный пассажир — 32-летний житель Екатеринбурга — ранее уже был судим за хранение наркотиков. Экспертиза показала, что в изъятых свертках находилось около двух килограммов мефедрона, что уже относится к особо крупному размеру. Но это оказался еще не весь «улов».

«В ходе досмотра автомобиля были изъяты телефоны пассажира, в которых полицейские обнаружили координаты тайников-«закладок». После чего был осуществлен выезд по географическим координатам, найденным в телефоне. В обнаруженных и изъятых закладках также находилось наркотическое вещество мефедрон общей массой более двух килограммов», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого в сбыте наркотических средств в особо крупном размере заключили под стражу. Максимальное наказание по статье, которая ему инкриминируется, предполагает пожизненное лишение свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре задержаны сотрудник МП «Благоустройство» и главный бухгалтер подрядной организации за злоупотребления при исполнении контрактов на вывоз снега.