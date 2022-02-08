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Самарская область направит 17,5 млрд рублей семьям с детьми
Общество
Самарская область направит 17,5 млрд рублей семьям с детьми
pixabay.com  /  icsilviu

Самара, 8 февраля. Меры социальной поддержки населения стали темой оперативного совещания, которое прошло в правительстве Самарской области. Совещание проводил лично губернатор Дмитрий Азаров.

На заседании были приведены цифры, в которых выражаются объемы соцподдержки. Так, озвучено, что на нынешний день мерами социальной защиты в регионе охвачено более 1 млн человек, то есть каждый третий житель Самарской области.

Бюджетом региона в 2022 году на различные выплаты, пособия предусмотрено 31,4 млрд рублей. В общей сложности насчитывается 124 меры социальной поддержки. Из них ровно четверть — это помощь семьям с детьми.

Различные выплаты от государства получают около 200 тысяч самарских детей, проживающих в 100 тысячах семей. В денежном выражении это 17,5 млрд рублей, заложенных в бюджет региона на эти цели на 2022 год.

25 выплат предоставляются с учетом доходов граждан и среднедушевого дохода в семье. Мерами соцподдержки в регионе охвачено почти 90 тысяч семей, попадающих под определение малоимущих.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области дети-сироты сами смогут выбирать себе жилье при соблюдении определенных условий.

  

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самарская область соцподдержка семьи с детьми
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