Сборная России по футболу может сыграть в марте в Турции с «Крыльями Советов»

Самара, 7 февраля. Соперником сборной России по футболу в марте 2022 года могут стать самарские «Крылья Советов». Это произойдет с большой долей вероятности, если и национальная команда, и самарцы будут в этот период тренироваться в Турции.

Сборная России проведет первый стыковой матч за право пройти в финальную часть чемпионата мира 24 марта 2022 года с поляками. В рамках подготовки к этому матчу у подопечных Валерия Карпина запланирован тренировочный сбор в Турции.

В чемпионате России на это время будет объявлен перерыв, который продлится с 13 марта по 1 апреля. Климатические условия в средней полосе России в это время года обычно не слишком благоприятны для тренировок, поэтому с большой долей вероятности большинство команд РПЛ отправятся на этот период на еще один заграничный сбор — скорее всего, в ту же Турцию. «Крылья» вряд ли будут исключением.

В этой связи и рассматривается возможность спарринга сборной России с самарской командой. Вероятно, принципиальная договоренность была достигнута во время посещения тренерским штабом национальной команды контрольных матчей «Крыльев» с македонской «Академией Пандев» (0:0), а затем с ФК «Нижний Новгород» (2:0).

Ранее ФАН сообщал, что защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт с московским «Спартаком», но до лета останется в самарской команде.