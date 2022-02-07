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Техника вязнет в снегу: регоператор в Самаре объяснил невывоз мусора
Общество
Техника вязнет в снегу: регоператор в Самаре объяснил невывоз мусора
ecostr.ru  /  ООО ЭкоСтройРесурс

Самара, 7 февраля. Жители Самары массово жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Региональный оператор утверждает, что он свои обязанности выполняет, а проблема — в не расчищенных от снега дворах.

«Мусоровозы направляются по адресам маршрутов согласно графику — сбоев нет, однако осуществить вывоз ТКО удается не везде. Многие проезды к контейнерным площадкам не очищены — спецтехника вязнет в колее. Большинство накопителей замуровано в снег», — сообщает пресс-служба ООО «ЭкоСтройРесурс».

Регоператор поясняет, что выкатить контейнеры к мусоровозам по сугробам просто нет физической возможности. По мере очистки дворов совершаются дополнительные рейсы.

«По каждому району есть коммуникация с коммунальщиками. А по сложным точкам и тем районам, которые не сотрудничают, «ЭкоСтройРесурс» уже направил в надзорные органы, в прокуратору Самарской области и Государственную жилищную инспекцию официальные обращения с просьбой ускорить процесс решения проблемы», — сообщает регоператор.

Ранее ФАН сообщал, что за злоупотребления с заключением и исполнением контрактов на уборку снега в Самаре задержаны сотрудники муниципального предприятия и организации-подрядчика.

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самара самарская область тко уборка снега вывоз мусора
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