Бродячих и домашних собак в Самаре предложили заносить в электронную систему

Самара, 7 февраля. Проблема безнадзорных животных, остро стоящая в регионе, стала предметом очередного обсуждения в правительстве Самарской области. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, дискуссия выдалась жаркой.

Заместитель председателя правительства Наталья Катина привела статистику, согласно которой поголовье бродячих собак в регионе за три года уменьшилось, как и число пострадавших от стай животных.

Правда, цифры статистики не учитывают, что при общем их уменьшении в 2021 году произошел смертельный случай, когда от укусов собак погибла пенсионерка.

«Я считаю, что сейчас следует сконцентрироваться на качественном отлове, допуская к конкурсу социально ответственные НКО, а не живодеров и жуликов», — заявил Александр Хинштейн.

Депутат показал собравшимся кадры из соцсетей, на которых видны отнюдь не гуманные методы отлова собак сотрудниками организации «Добрые люди», выигрывающей соответствующие тендеры. А также обратил внимание на то, что после стерилизации собак выпускают на улицы группами, фактически формируя новые агрессивные стаи.

В числе необходимых мер парламентарий предлагает внедрение электронной системы учета всех стерилизованных особей. По желанию хозяев, в этот же реестр можно будет вносить и домашних животных.

Ранее ФАН подробно освещал тему безнадзорных животных в самарском регионе в своем расследовании.