Двух пешеходов и водителя снегохода спасли со льда Волги в Самаре

Самара, 7 февраля. Прогулки воскресным вечером по тонкому льду реки Волги едва не обернулись трагедией для трех самарцев. Их застигла врасплох большая полынья. Сигналы о помощи в поисково-спасательную службу поступили из двух разных мест практически одновременно.

«Из-за повышения температуры и обильного снегопада на лед выступила вода и появились промоины», — объяснили в ПСС Самарской области.

Два 18-летних парня в седьмом часу вечера гуляли по льду в районе бассейна ЦСК ВВС и не смогли самостоятельно вернуться на берег, обнаружив выступившую воду. Сотрудники поисково-спасательного подразделения «Центральная» снарядили судно на воздушной подушке «Нептун». На часах было 18:43. В течение 20 минут молодые люди оказались на «суше», где их уже поджидали сотрудники полиции для «профилактической беседы».

В это же самое время примерно в полутора километрах выше по течению провалился в промоину снегоход. Сигнал бедствия поступил в 18:45. Поисково-спасательное подразделение «Первомайская» также действовало оперативно и через 15 минут выручило водителя снегохода.

Ранее ФАН сообщал, что неблагоприятные погодные условия стали причиной перекрытия участков федеральной трассы в Самарской области.