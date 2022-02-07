Рэпер Баста и шоу «Однажды в России» не выступят в Самаре из-за коронавируса

Самара, 7 февраля. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе побудила оперштаб принять решение об отмене двух концертов в первой половине февраля. 9 февраля в Самаре должен был выступить рэпер Баста, а 11-го — комедийное шоу «Однажды в России».

Оба выступления отменены, о чем оперштаб уведомил организаторов. Причем концерт «Однажды в России» в Самаре переносится уже во второй раз, изначально мероприятие планировалось еще 12 декабря.

Новые даты выступлений пока не объявлены.

Остальные культурные мероприятия в регионе проходят в плановом режиме, за исключением детских спектаклей и выставок.