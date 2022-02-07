Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 12:42
12:42
Политика
Александр Лукашенко считает Господа бога белорусом
12:38
Армия
Глава Военного комитета НАТО: Альянс не видит подготовки России к войне с Прибалтикой
12:37
Происшествия
Супруг убитой Мисс-Кузбасс Сапожковой показал, как закапывал тело девушки в лесу
12:37
Олимпийские игры 2022
Алек Болдуин пришел в восторг от выступления на ОИ российской фигуристки Валиевой
12:37
Армия
США и Израиль на неопределенный срок перенесли совместные учения Juniper Cobra
12:35
Армия
Nuclear Diner: лишение Украины статуса ядерной державы спасло Европу от страшной трагедии
12:33
Происшествия
Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом по делу о взятке
12:33
Общество
Лор Зайцев заявил, что после коронавируса можно навсегда потерять обоняние
12:32
Экономика
«Газпром» нарастил объем прокачки сырья через ГТС Украины
12:30
Происшествия
Завотделением медцентра на Сикейроса арестовали по делу о смертельном отравлении пациентов
Все новости

Депутат Госдумы: мэрия Самары забыла выделить деньги на охрану детсадов
Общество
Депутат Госдумы: мэрия Самары забыла выделить деньги на охрану детсадов
https://vk.com/s.busurin  /  Сергей Бусурин

Самара, 7 февраля. Частные охранные предприятия в областном центре стали массово расторгать контракты с дошкольными учреждениями. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в бюджете города на 2022 год не заложены средства на эти цели.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, 6 частных охранных предприятий с января расторгли контракты с 36 детскими садами, и теперь там на входе дежурят сами сотрудники дошкольных учреждений. Еще 16 охранных контор продолжили работу с детсадами под гарантии последующих выплат.

Предполагается, что средства поступят после корректировки городского бюджета и внесения в него соответствующей строки.

«В условиях, когда вопросы безопасности детских учреждений ставятся на первый план, а случаи «скулшуттинга» потрясают всю страну, такие просчеты чиновников выглядят откровенным вызовом. Это не просто головотяпство, а настоящая халатность!» — прокомментировал ситуацию Александр Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что направил запрос в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку действий ответственных лиц и привлечь виновных в ситуации к ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в связи с ситуацией с COVID-19 введены ограничения для детей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Госдумы: мэрия Самары забыла выделить деньги на охрану детсадов
самара охрана детсады
Комментировать