Депутат Госдумы: мэрия Самары забыла выделить деньги на охрану детсадов

Самара, 7 февраля. Частные охранные предприятия в областном центре стали массово расторгать контракты с дошкольными учреждениями. Как выяснилось, это произошло из-за того, что в бюджете города на 2022 год не заложены средства на эти цели.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, 6 частных охранных предприятий с января расторгли контракты с 36 детскими садами, и теперь там на входе дежурят сами сотрудники дошкольных учреждений. Еще 16 охранных контор продолжили работу с детсадами под гарантии последующих выплат.

Предполагается, что средства поступят после корректировки городского бюджета и внесения в него соответствующей строки.

«В условиях, когда вопросы безопасности детских учреждений ставятся на первый план, а случаи «скулшуттинга» потрясают всю страну, такие просчеты чиновников выглядят откровенным вызовом. Это не просто головотяпство, а настоящая халатность!» — прокомментировал ситуацию Александр Хинштейн.

Парламентарий сообщил, что направил запрос в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку действий ответственных лиц и привлечь виновных в ситуации к ответственности, вплоть до уголовной.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в связи с ситуацией с COVID-19 введены ограничения для детей.