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Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
Общество
Самарский губернатор прервал совещание, отправив глав муниципалитетов на снегоборьбу
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 4 января. Губернатор Дмитрий Азаров прервал сегодняшнее плановое совещание-семинар с главами муниципальных образований региона, посвященное реализации нацпроектов. Причиной послужила экстренная ситуация с уборкой снега.

В Самарской области уже на протяжении нескольких дней почти не утихая идут снегопады. При этом никуда не делся снег, выпавший в январе, причем осадков наблюдалось в первом месяце года на 68% выше средних показателей. Несколько раз перекрывалось движение по федеральным трассам на территории области.

Сегодня же на регион обрушился еще и ледяной дождь. Это породило коллапс на дорогах. С перебоями ходит общественный транспорт. В соцсетях публикуются фотографии с автобусных и трамвайных остановок, где скапливалось по несколько десятков человек.

Губернатор заслушал обстановку в различных городах и районах, отчеты о борьбе со снегом. Он призвал обеспечить транспортную доступность ко всем населенным пунктам, расчистить подъезды к социальным, образовательным учреждениям, остановочным пунктам, железнодорожным платформам. Также особое внимание следует обратить на то, чтобы у медиков была возможность доехать до больных и оказать им помощь. 

Решением главы региона создан оперштаб по борьбе с последствиями стихии, который возглавил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

«Сегодня время требует того, чтобы каждый из вас лично координировал работу по ликвидации негативных последствий в сложившихся погодных условиях. Лично возглавьте снегоборьбу на территории ваших муниципальных образований», — обратился Дмитрий Азаров к главам городов и районов.

Ранее ФАН сообщал, что за махинации с вывозом снега задержаны сотрудник самарского МП «Благоустройство» и главный бухгалтер подрядной организации.

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самара самарская область уборка снега
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