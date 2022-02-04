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Самарские школьники отправятся на дистант и дополнительные каникулы
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Самарские школьники отправятся на дистант и дополнительные каникулы
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Самара, 4 февраля. Региональный оперштаб принял решение по режиму обучения школьников, начиная с предстоящего понедельника. Ученики среднего звена переводятся на дистанционное обучение.

Это касается тех, кто учится в пятых-восьмых классах. Также на дистант уйдут десятиклассники.

Очный режим обучения сохраняется для выпускных классов (девятых и одиннадцатых), а также для начального звена. Впрочем, первоклассники уйдут на дополнительные каникулы. Они должны были начаться по графику 14 февраля, но из-за эпидемиологической ситуации их сдвинули на неделю раньше.

По приведенной на заседании оперштаба статистике, более 1/5 от общего числа учащихся в регионе сейчас пропускают занятия из-за вирусных заболеваний (СОVID-19 и ОРВИ).

Кроме того, оперштаб рекомендовал руководителям предприятий перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы. Конкретное число таких сотрудников разрешено определять самим работодателям.

Ранее ФАН сообщал, что детям в Самарской области запретили посещать театры и музеи, а занятия в учреждениях дополнительного образования перевели в дистанционный режим.

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школьники самарская область оперштаб дистанционное обучение
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