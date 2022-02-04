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Еще один футболист «Крыльев Советов» подписал контракт с московским «Спартаком»
Спорт
Еще один футболист «Крыльев Советов» подписал контракт с московским «Спартаком»
spartak.com  /  ФК Спартак

Самара, 4 февраля. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано до 2026 года, но начнет действовать только по окончании текущего сезона.

До 31 мая 2022 года Чернов продолжит выступать за самарский клуб. А затем перейдет в стан «красно-белых» в статусе свободного агента. Ранее из «Крыльев» в столичный клуб перешел полузащитник Данил Пруцев.

Никита Чернов является одним из ключевых игроков обороны «Крыльев Советов», а также одним из капитанов команды. По словам спортивного директора самарского клуба Сергея Корниленко, «Крылья» предлагали футболисту новое соглашение с существенным повышением зарплаты. Но самарцам трудно конкурировать с условиями, которые могут предложить топ-клубы.

Ранее «Крылья Советов» покинули по разным причинам еще четыре защитника.

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