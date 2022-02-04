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Самарец попал в реанимацию после коррекции миндалин в частной клинике
Происшествия
Самарец попал в реанимацию после коррекции миндалин в частной клинике
wikipedia.org  /  Ilya Plekhanov

Самара, 4 февраля. Житель областного центра Олег У. на своей странице в соцсети опубликовал историю того, как оказался в реанимации. По его словам, на грань жизни и смерти его поставили неудачные действия врача в частной клинике.

Как утверждает блогер, операцию на миндалинах его уговорил сделать лор-врач одной из самарских частных клиник. По словам блогера, доктор сделал неудачный надрез, вследствие чего началась обильная кровопотеря.

«Во время операции я услышал: «Ой!» — и из моего горла стрельнула струя крови», — говорит Олег У.

Со слов блогера, не справившись самостоятельно, лор-врач вызвал скорую, и пациента долго везли по пробкам в областную больницу имени Середавина. Там врачи сделали ему эмболизацию — закупорку сосудов. Он провел несколько дней в реанимации, был выписан домой, но через день вновь открылось кровотечение, и сейчас Олег вновь находится на больничной койке.

По словам блогера, сейчас его жизни ничего не угрожает. Но его возмущает реакция врача частной клиники.

«Ни врач, ни сама клиника за все время не предложили никакой компенсации за свою ошибку. Когда я не выдержал и написал, что жду предложения о компенсации, врач предложил вернуть мне мои деньги за операцию, 25 тысяч рублей — мол, он и так меня спас», — говорит пострадавший.

Клиника отреагировала на случившееся пресс-релизом в Instagram-аккаунте заведения. В нем сообщается, что по поводу ситуации проводится служебная проверка, и говорится о том, что врач, о котором пишет блогер, является одним из лучших лор-специалистов в Самаре. 

Ранее ФАН сообщал, что по делу о гибели нескольких пациентов после процедур в петербургском медцентре задержан завотделением лучдиагностики.
 

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самара медицина частная клиника
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